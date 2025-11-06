На Днепропетровщине легковушка влетела в электроопору и застряла: водителя вытащили спасатели

Фото: ГСЧС

Об этом передает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Возле улицы Василия Сухомлинского водитель Ford Focus не справился с управлением и врезался в электроопору, в результате чего был заблокирован в машине.

Спасатели с помощью гидравлического инструмента деблокировали травмированного 43-летнего мужчину и передали медикам. Пострадавшего госпитализировали.

