Смертельна ДТП на Прикарпатті: автівка вилетіла у кювет та перекинулася

На Прикарпатті автівка вилетіла у кювет та перекинулася: водійка загинула
ДТП сталася 6 листопада близько 06:10 в селі Ценява у Коломийському районі
Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Водійка Mercedes-Benz 180E, жителька міста Коломия, на заокругленій ділянці дороги не впоралася з керуванням, внаслідок чого автомобіль вилетів у кювет і перекинувся.
Від отриманих травм 56-річна водійка загинула на місці.
За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють причини та обставини події.
Нагадаємо, 5 листопада на Дніпропетровщині автомобіль влетів в електроопору й застряг. Водія витягували рятувальники, чоловіка госпіталізували.
