Фото: ГСЧС

Об этом передает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

В больницу госпитализировали двух жителей села 51 и 60 лет с предварительным диагнозом "отравление угарным газом".

Отмечается, что вероятной причиной отравления стало неисправное печное отопление в частном доме.

Напомним, ночью 1 ноября в селе Каменка в Житомирской области во время пожара погибли две женщины. Предварительно, пожар возник из-за нарушения правил монтажа дымохода.