Фото: ДСНС

Про це передає RegioNews із посиланням на ДСНС.

До лікарні госпіталізували двох жителів села 51 та 60 років з попереднім діагнозом "отруєння чадним газом".

Зазначається, що ймовірною причиною отруєння стало несправне пічне опалення в приватному будинку.

Нагадаємо, вночі 1 листопада в селі Кам’янка на Житомирщині під час пожежі загинули дві жінки. Попередньо, пожежа виникла через порушення правил монтажу димаря.