Фото: ДСНС

Трагедія сталася вдень 27 жовтня у селі Нові Кривотули Івано-Франківського району

Про це передає RegioNews із посиланням на ДСНС.

На території приватного будинку горіла господарська споруда (дровітня) на площі близько 20 м².

Під час гасіння пожежі в середині будівлі рятувальники виявили тіло дитини – 13-річного хлопчика.

Причину та обставини виникнення пожежі встановлюють фахівці.

Нагадаємо, 26 жовтня на Кіровоградщині через отруєння чадним газом загинули жінка та троє дітей, зокрема немовля. Поліція відкрила кримінальне провадження.