18 октября к правоохранителям обратились с сообщением, что мужчина избивал собаку палкой. Теперь он получил подозрение

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

56-летний житель Коломыи бил животное палкой. Об этом рассказал правоохранителям его сосед. Полицейские затем обнаружили собаку с видимыми телесными повреждениями.

Возбуждено уголовное производство по факту жестокого обращения с животным следователи возбудили уголовное производство по ч. 1 ст. 299 Уголовного кодекса. Мужчине грозит наказание в виде ограничения свободы сроком от одного до трех лет или лишения свободы сроком от двух до трех лет, с конфискацией животного.

Напомним, в Киевской области 59-летний мужчина повесил свою собаку. Полицейские завершили досудебное расследование и направили в суд материалы. За совершенное злоумышленнику грозит до трех лет лишения свободы.