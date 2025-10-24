14:05  24 октября
Появились подробности теракта в Житомирской области
08:05  24 октября
РФ атаковала Кировоградщину, почти 20 населенных пунктов без света
07:13  24 октября
Российский беспилотник попал в жилой дом в Херсоне, есть пострадавшие
24 октября 2025, 18:55

В Прикарпатье мужчина жестоко избил собаку: в полиции начали расследование

24 октября 2025, 18:55
Фото: Нацполиция
18 октября к правоохранителям обратились с сообщением, что мужчина избивал собаку палкой. Теперь он получил подозрение

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

56-летний житель Коломыи бил животное палкой. Об этом рассказал правоохранителям его сосед. Полицейские затем обнаружили собаку с видимыми телесными повреждениями.

Возбуждено уголовное производство по факту жестокого обращения с животным следователи возбудили уголовное производство по ч. 1 ст. 299 Уголовного кодекса. Мужчине грозит наказание в виде ограничения свободы сроком от одного до трех лет или лишения свободы сроком от двух до трех лет, с конфискацией животного.

Напомним, в Киевской области 59-летний мужчина повесил свою собаку. Полицейские завершили досудебное расследование и направили в суд материалы. За совершенное злоумышленнику грозит до трех лет лишения свободы.

животные жестокое обращение с животными Прикарпатье
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
