Фото: Нацполіція

18 жовтня до правоохоронців звернулись з повідомленням, що чоловік бив собаку палицею. Тепер він отримав підозру

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

56-річний житель Коломиї бив тварину палицею. Про це розповів правоохоронцям його сусід. Поліцейські потім знайшли собаку з видимими тілесними ушкодженнями.

Розпочато кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з твариною слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк від одного до трьох років або позбавлення волі на строк від двох до трьох років, із конфіскацією тварини.

Нагадаємо, на Київщині 59-річний чоловік повісив свого собаку. Поліцейські завершили досудове розслідування і направили до суду матеріали. За скоєне зловмиснику загрожує до трьох років позбавлення волі.