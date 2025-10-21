На Прикарпатті нетверезий учитель влаштував смертельну ДТП

фото: Офіс генпрокурора

В Івано-Франківській області 23-річний вчитель влаштував ДТП перебуваючи в нетверезому стані

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Офіс генпрокурора.

За даними слідства, 23-річний учитель образотворчого мистецтва одного з навчальних закладів Надвірнянського району, керуючи автомобілем Hyundai Tucson у стані алкогольного сп’яніння (1,38% проміле), не впорався з керуванням, виїхав за межі дороги та зіткнувся з бетонною опорою.

"Унаслідок аварії загинули 14-річний учень і 21-річний пасажир. Ще троє неповнолітніх із травмами різного ступеня тяжкості госпіталізовані до Івано-Франківської обласної дитячої клінічної лікарні, де їм надають медичну допомогу", – йдеться у повідомленні.

