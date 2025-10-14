Ілюстративне фото

Рятувальники розповіли про інцидент на Прикарпатті. Це могло статися через несправність техніки вдома

Про це повідомляє ДСНС України, передає RegioNews.

Зазначається, що 46-річна жінка та двоє дітей (віком 9 та 6 років) отруїлись чадним газом. Їх госпіталізували медики. Попередньо, можливою причиною могла стати несправність твердопаливної печі в приватному житловому будинку.

Рятувальники нагадали, що отруєння чадним газом може статися непомітно. Для того, щоб уникнути цього варто прислухатися до таких порад:

регулярно перевіряйте справність опалювальних приладів;

очищуйте димоходи та вентиляційні канали;

не залишайте працюючі печі або обігрівачі без нагляду;

встановіть сигналізатори чадного газу.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що поліція розслідує загибель батька і двох дітей у пожежі на Київщині. Трагедія сталася в селі Проців Бориспільського району у ніч на 5 жовтня.