На Прикарпатті жінка з двома дітьми отруїлась чадним газом
Рятувальники розповіли про інцидент на Прикарпатті. Це могло статися через несправність техніки вдома
Про це повідомляє ДСНС України, передає RegioNews.
Зазначається, що 46-річна жінка та двоє дітей (віком 9 та 6 років) отруїлись чадним газом. Їх госпіталізували медики. Попередньо, можливою причиною могла стати несправність твердопаливної печі в приватному житловому будинку.
Рятувальники нагадали, що отруєння чадним газом може статися непомітно. Для того, щоб уникнути цього варто прислухатися до таких порад:
- регулярно перевіряйте справність опалювальних приладів;
- очищуйте димоходи та вентиляційні канали;
- не залишайте працюючі печі або обігрівачі без нагляду;
- встановіть сигналізатори чадного газу.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що поліція розслідує загибель батька і двох дітей у пожежі на Київщині. Трагедія сталася в селі Проців Бориспільського району у ніч на 5 жовтня.
