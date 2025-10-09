Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це передає RegioNews із посиланням на ДСНС.

До лікарень госпіталізували трьох постраждалих: 35-річну жінку та двох дітей 10 та 8 років.

За попередніми даними, ймовірною причиною отруєння стала несправність газової колонки в квартирі.

Медики надають постраждалим необхідну допомогу.

ДСНС закликає мешканців бути обережними при користуванні газовими приладами та регулярно перевіряти їхню справність. У разі підозри на витік газу або симптоми отруєння чадним газом слід негайно телефонувати за номерами 101, 103 або 104.

Раніше повідомлялося, що поліція розслідує загибель батька і двох дітей у пожежі на Київщині. Трагедія сталася в селі Проців Бориспільського району у ніч на 5 жовтня.