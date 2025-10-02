Фото: ДБР

Затриманий правоохоронець з Івано-Франківщини, який намагався організувати схему незаконного переправлення військовозобов’язаних чоловіків за кордон. Його викрили вже під час першої спроби провести ухилянта

Про це повідомляє Держбюро розслідування, передає RegioNews.

У лютому цього року до фігуранта звернувся переселенець із Нової Каховки з проханням допомогти виїхати з України. Правоохоронець одразу заявив, що легально зробити це неможливо, але за 10 тисяч доларів готовий організувати незаконний перетин. Згодом він підняв суму ще на 2 тисячі доларів, а також залучив знайомих-посередників для отримання грошей.

Правоохоронець сам відвіз "клієнта" до Верховинського району, де організував йому ночівлю. Наступного дня на позашляховику без номерних знаків він супроводжував військовозобов’язаного гірськими дорогами та полонинами в бік кордону з Румунією.

Зловмисника затримали після отримання другої частини хабаря, а чоловіка-втікача спіймали під час спроби незаконного перетину кордону.

Правоохоронцю оголосили підозру за ч. 3 ст. 332 ККУ. Йому загрожує до 9 років ув’язнення з конфіскацією майна. Суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті викрили двох прикордонників, які допомагали чоловікам тікати за кордон. Військовослужбовці діяли окремо один від одного. Через посередників вони брали по 3-5 тисяч доларів з людини.