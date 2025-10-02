Фото: поліція

У Івано-Франківську поліцейські викрили 23-річного місцевого жителя, який підпалив автомобіль на замовлення росіян

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Днями поліція отримала повідомлення про загорання авто Renault на одній із вулиць міста. Рятувальники загасили пожежу, а правоохоронці з’ясували, що легковик підпалили за допомогою легкозаймистої рідини.

Поліцейські встановили та затримали підозрюваного. Як з’ясувалося, він знайшов у телеграм-каналі оголошення про "підробіток", де "куратор" із РФ запропонував підпалювати військові авто за гроші. Зловмисник обрав цивільний автомобіль, замаскував його під військовий та підпалив вночі.

Молодика затримали. Йому оголосили підозру за ч. 2 ст. 194 КК України (умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу).

Суд обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує до 10 років вʼязниці.

Нагадаємо, у Києві затримали чоловіка, який на замовлення спалив два автомобілі у Шевченківському районі. За це він хотів заробити 1200 доларів.