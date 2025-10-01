Фото: скриншот

На высокогорье Карпат воцарилась зимняя погода со снегопадом и морозом

Об этом сообщил горный спасатель ГУ ГСЧС в Ивано-Франковской области Василий Фицак, передает RegioNews.

На горе Поп Иван температура опустилась до -5°С, дует северо-восточный ветер 6-8 м/с с порывами до 12 м/с.

Видимость в высокогорье значительно снижена, наблюдается снегопад.

Напомним, 29 сентября в Карпатах на горе Поп Иван выпал первый снег, в тот день температура опустилась до -3°C.