Карпати засипає снігом: на горі Піп Івані холод і заметіль
На високогір’ї Карпат запанувала зимова погода зі снігопадом і морозом
Про це повідомив гірський рятувальник ГУ ДСНС в Івано-Франківській області Василь Фіцак, інформує RegioNews.
На горі Піп Іван температура опустилася до -5°С, дме північний та північно-східний вітер 6–8 м/с із поривами до 12 м/с.
Видимість у високогір’ї значно знижена, спостерігається снігопад.
Нагадаємо, 29 вересня у Карпатах на горі Піп Іван випав перший сніг, в той день температура опустилася до -3°C.
