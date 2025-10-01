Фото: скриншот

На високогір’ї Карпат запанувала зимова погода зі снігопадом і морозом

Про це повідомив гірський рятувальник ГУ ДСНС в Івано-Франківській області Василь Фіцак, інформує RegioNews.

На горі Піп Іван температура опустилася до -5°С, дме північний та північно-східний вітер 6–8 м/с із поривами до 12 м/с.

Видимість у високогір’ї значно знижена, спостерігається снігопад.

Нагадаємо, 29 вересня у Карпатах на горі Піп Іван випав перший сніг, в той день температура опустилася до -3°C.