Фото: ГСЧС

Ночью 30 сентября вспыхнул пожар в частном доме в селе Червоный Лан Коростенского района

Об этом передает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Во время тушения пожара спасатели обнаружили на полу в комнате тела двух погибших – 38-летнего мужчину и 56-летнюю женщину.

Огнеборцам удалось потушить пламя за два часа. На месте работали семеро спасателей, привлекались две единицы техники.

Причину пожара устанавливают специалисты.

