В Житомирской области во время пожара в доме погибли два человека
Ночью 30 сентября вспыхнул пожар в частном доме в селе Червоный Лан Коростенского района
Об этом передает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
Во время тушения пожара спасатели обнаружили на полу в комнате тела двух погибших – 38-летнего мужчину и 56-летнюю женщину.
Огнеборцам удалось потушить пламя за два часа. На месте работали семеро спасателей, привлекались две единицы техники.
Причину пожара устанавливают специалисты.
Напомним, 26 сентября в Киеве во время пожара в девятиэтажке погиб человек.
