На Прикарпатті під час пожежі загинули двоє людей
У ніч на 1 жовтня в місті Надвірна спалахнула пожежа в двоповерховому будинку
Про це передає RegioNews із посиланням на ДСНС.
Повідомлення про займання рятувальники отримали о 01:21. Вогонь охопив речі домашнього вжитку в квартирі на другому поверсі, площа займання склала близько 30 кв. м.
Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіла двох осіб – громадян 79 та 58 років.
Наразі обставини трагедії з’ясовують правоохоронці.
Нагадаємо, вночі 30 вересня на Житомирщині під час пожежі в будинку загинули дві людини – 38-річний чоловік та 56-річна жінка.
01 жовтня 2025
