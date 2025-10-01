Фото: ДСНС

У ніч на 1 жовтня в місті Надвірна спалахнула пожежа в двоповерховому будинку

Про це передає RegioNews із посиланням на ДСНС.

Повідомлення про займання рятувальники отримали о 01:21. Вогонь охопив речі домашнього вжитку в квартирі на другому поверсі, площа займання склала близько 30 кв. м.

Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіла двох осіб – громадян 79 та 58 років.

Наразі обставини трагедії з’ясовують правоохоронці.

Нагадаємо, вночі 30 вересня на Житомирщині під час пожежі в будинку загинули дві людини – 38-річний чоловік та 56-річна жінка.