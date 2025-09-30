15:26  30 вересня
30 вересня 2025, 15:45

Три роки не з’являвся на службі: на Прикарпатті судитимуть солдата та його командира

30 вересня 2025, 15:45
Фото: ДБР
Правоохоронці завершили розслідування щодо командира з Івано-Франківська та його солдата, який упродовж трьох років не з’являвся на службі, але продовжував отримувати грошове забезпечення. Обвинувальний акт направлений до суду

Про це повідомляє Держбюро розслідування, передає RegioNews.

Слідство встановило, що начальник служби радіохімічного та біологічного захисту дозволив підлеглому не з’являтися на службу та проводити час на власний розсуд. З березня 2022 року по квітень 2025-го солдат був відсутній у частині, однак регулярно отримував грошове забезпечення.

Командир подавав до фінансової служби неправдиві дані, завдяки чому військовий незаконно одержав понад 1,4 млн грн.

У травні правоохоронці викрили зловмисників. Наразі справу направили до суду.

Командира судитимуть за зловживання владою та службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК України), солдата – за пособництво та ухилення від служби (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409, ч. 2 ст. 364).

Фігурантам загрожує до 10 років ув’язнення. Обидва визнали вину, а завдані державі збитки вже відшкодовані.

Нагадаємо, раніше у Дніпрі затримали майора, який організовував втечу військових за кордон. Фігуранту загрожує до 12 років в’язниці.

