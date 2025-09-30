15:26  30 вересня
"Подарунки для сім’ї": на Львівщині затримали контрабанду нових iPhone на 1,5 млн грн
13:46  30 вересня
На Прикарпатті жінку затримали за вбивство свекрухи
15:11  30 вересня
900 доларів за відстрочку: на Херсонщині викрили схему ухилення від мобілізації
30 вересня 2025, 13:46

На Прикарпатті жінку затримали за вбивство свекрухи

30 вересня 2025, 13:46
Фото: поліція
Поліцейські затримали мешканку Бурштина, яку підозрюють у вбивстві своєї 65-річної свекрухи

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

26 вересня до поліції звернулася жінка із заявою, що не може зв’язатися зі свекрухою – вона не відповідала на дзвінки та не відчиняла двері. Правоохоронці прибули за вказаною адресою та виявили у квартирі тіло потерпілої з ознаками насильницької смерті.

У ході розслідування з’ясувалося, що саме заявниця причетна до злочину. За даними слідства, 33-річна жінка заздалегідь спланувала вбивство, аби заволодіти грошима родички, та навіть залучила до цього свого малолітнього сина.

Фігурантку, уродженку Дніпропетровщини, затримали. Їй оголосили підозру за ч. 2 п. 6 ст. 115 ККУ (умисне вбивство з корисливих мотивів). Суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою.

Розслідування триває. Жінці загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше на Прикарпатті затримали чоловіка, який вбив знайомого сокирою. Зловмиснику загрожує до 15 років вʼязниці.

