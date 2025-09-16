Ілюстративне фото

Суд вирішив скасувати штраф жителю Прикарпаття. Штраф було призначено після того, як місцевий житель отримав повістку через Укрпошту

Про це повідомляють "Новини.LIVE", передає RegioNews.

Косівський районний суд скасував постанову про накладення 17 тисяч гривень місцевому жителю. Чоловік не з'явився до ТЦК після того, як йому надіслали через Укрпошту повістку. За його словами, він не отримував та не підписував жодні документи.

Зазначається, що про свій штраф чоловік дізнався лише тоді, коли відвідав ТЦК сам. Виявилось, що листоноша рекомендований лист із повісткою, однак повернула його через відсутність адресата вдома. При цьому доказів фактичного вручення чи належного інформування не надали.

"Жодним чином не підтверджено, чи було відомо позивачеві про направлення такої повістки. Крім того, працівник поштового відділення мала можливість передати вказану повістку через близьких родичів чи через орган місцевого самоврядування. Видно, що працівник пошти поспішно зробила відмітку про відсутність адресата за місцем проживання та повернула повістку", - йдеться в рішенні суду.

Таким чином, суддя скасувала постанову про накладання штрафу.

