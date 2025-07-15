В Одесской области за уклонение от мобилизации судили отца троих детей с бронированием
В Одесской области получил приговор за уклонение от мобилизации человек, имеющий бронирование от военной службы. Его бронирование длилось до декабря этого года
Об этом сообщает Судебно-юридическая газета, передает RegioNews.
В Одесской области судили многодетного отца, который отказался от мобилизации. Мужчина в июле 2024 года прошел военно-врачебную комиссию, и он был признан годным к мобилизации. Тогда ему вручили "боевую" повестку. Однако он не пришел на отправку в воинскую часть.
На суде он признал вину. По его словам, в тот день он "имел много дел".
По словам мужчины, у него трое детей: двое несовершеннолетних и одна совершеннолетняя дочь жены. При этом он работает кладовщиком и имеет бронирование.
Суд подтвердил, что мужчина действительно воспитывает несовершеннолетних двоих детей, а у его жены есть совершеннолетняя дочь. Кроме того, у него действительно есть бронирование до декабря 2025 года.
Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы.
Напомним, ранее в Прикарпатье судили мужчину за уклонение от мобилизации. Он аргументировал свои действия тем, что верит в Бога, и не может применять оружие.