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15 июля 2025, 21:32

В Одесской области за уклонение от мобилизации судили отца троих детей с бронированием

15 июля 2025, 21:32
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В Одесской области получил приговор за уклонение от мобилизации человек, имеющий бронирование от военной службы. Его бронирование длилось до декабря этого года

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета, передает RegioNews.

В Одесской области судили многодетного отца, который отказался от мобилизации. Мужчина в июле 2024 года прошел военно-врачебную комиссию, и он был признан годным к мобилизации. Тогда ему вручили "боевую" повестку. Однако он не пришел на отправку в воинскую часть.

На суде он признал вину. По его словам, в тот день он "имел много дел".

По словам мужчины, у него трое детей: двое несовершеннолетних и одна совершеннолетняя дочь жены. При этом он работает кладовщиком и имеет бронирование.

Суд подтвердил, что мужчина действительно воспитывает несовершеннолетних двоих детей, а у его жены есть совершеннолетняя дочь. Кроме того, у него действительно есть бронирование до декабря 2025 года.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Прикарпатье судили мужчину за уклонение от мобилизации. Он аргументировал свои действия тем, что верит в Бога, и не может применять оружие.

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