Смертельна ДТП на Прикарпатті: поліція розпочала розслідування
Інцидент стався зранку 5 вересня. Правоохоронцям повідомили про ДТП між населеними пунктами Раківчик та Коломия
Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.
Попередньо, на автодорозі H-10 зіткнулись два автомобілі: Mitsubishi Lancer та Mercedes Sprinter, яким керував 26-річний житель Тернопільської області.
Як з'ясували правоохоронці, Mitsubishi Lancer рухався в наслідок Коломиї та допустив зіткнення зі Sprinter, який рухався назустріч. Від удару Mitsubishi відкинуло, і авто зіткнулось з Opel Vivaro.
Внаслідок аварії загинув 40-річний водій Mitsubishi. Правоохоронці встановлюють обставини ДТП.
