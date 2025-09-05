Фото: Нацполіція

Інцидент стався зранку 5 вересня. Правоохоронцям повідомили про ДТП між населеними пунктами Раківчик та Коломия

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

Попередньо, на автодорозі H-10 зіткнулись два автомобілі: Mitsubishi Lancer та Mercedes Sprinter, яким керував 26-річний житель Тернопільської області.

Як з'ясували правоохоронці, Mitsubishi Lancer рухався в наслідок Коломиї та допустив зіткнення зі Sprinter, який рухався назустріч. Від удару Mitsubishi відкинуло, і авто зіткнулось з Opel Vivaro.

Внаслідок аварії загинув 40-річний водій Mitsubishi. Правоохоронці встановлюють обставини ДТП.

