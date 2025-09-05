13:00  05 вересня
Смертельна ДТП на Прикарпатті: поліція розпочала розслідування
10:43  05 вересня
На Рівненщині чоловік викликав поліцію через "викрадені" наркотики
08:57  05 вересня
У Карпатах вагітна туристка з Дніпра травмувалася під час спуску з гори Петрос
Фото: Нацполіція
Інцидент стався зранку 5 вересня. Правоохоронцям повідомили про ДТП між населеними пунктами Раківчик та Коломия

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

Попередньо, на автодорозі H-10 зіткнулись два автомобілі: Mitsubishi Lancer та Mercedes Sprinter, яким керував 26-річний житель Тернопільської області.

Як з'ясували правоохоронці, Mitsubishi Lancer рухався в наслідок Коломиї та допустив зіткнення зі Sprinter, який рухався назустріч. Від удару Mitsubishi відкинуло, і авто зіткнулось з Opel Vivaro.

Внаслідок аварії загинув 40-річний водій Mitsubishi. Правоохоронці встановлюють обставини ДТП.

Нагадаємо, вночі 1 вересня на трасі в Миколаївській області зіткнулися дві вантажівки. Від отриманих травм один з водіїв помер у лікарні.

05 вересня 2025
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Українцям з різних регіонів треба врешті навчитися чути і розуміти одне одного
01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
