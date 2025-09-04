В Киевской области микроавтобус протаранил мотоцикл: погиб 14-летний мальчик
Авария произошла 3 сентября в Белой Церкви на перекрестке Таращанской улицы и Павличенко
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
По предварительным данным, 25-летняя водительница Mercedes-Benz Sprinter, поворачивая налево, не пропустила и столкнулась с мотоциклом Kawasaki под управлением 14-летнего парня. Подросток ехал прямо во встречном направлении.
От полученных травм мальчик погиб на месте.
По факту происшествия возбуждено уголовное производство.
Напомним, днем 3 сентября во Львовской области автомобиль съехал с дороги и врезался в опору моста. В результате ДТП пострадали женщина и 12-летний мальчик.
