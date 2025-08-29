На Прикарпатье произошло ДТП с полицейскими
Авария произошла 29 августа на перекрестке улиц Галицкая - Набережная в Ивано-Франковске. Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП с участием служебного автомобиля
Об этом сообщает полиция Прикарпатья, передает RegioNews.
Предварительно водитель VOLKSWAGEN столкнулся со служебным автомобилем полицейских. В результате аварии машины повредились. Есть ли пострадавшие, не уточняется.
"Полицейские Прикарпатья призывают участников дорожного движения соблюдать ПДД", - говорится в сообщении полиции.
Напомним, в Киевской области в городе Боярка произошло смертельное ДТП с участием мотоциклиста. 33-летний водитель Yamaha сначала столкнулся с велосипедистом, после чего врезался в два автомобиля, в результате чего погиб.
