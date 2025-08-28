14:15  28 августа
В Кропивницком простились с погибшим пилотом МиГ-29 Сергеем Бондарем
10:26  28 августа
В Кировоградской области в ДТП погибли шесть человек, среди них ребенок
11:57  28 августа
В Киевской области 45-летний мужчина избил до смерти собственную мать
UA | RU
UA | RU
28 августа 2025, 16:50

В Черкасской области столкнулись авто и грузовик, есть погибший и травмированный

28 августа 2025, 16:50
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция Украины
Читайте також
українською мовою

Утреннее столкновение легкового автомобиля с грузовиком в Черкасской области привело к гибели водителя и госпитализации пассажирки

Об этом сообщает полиция Черкасской области, передает RegioNews.

В Черкасской области произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и грузовика. Инцидент произошел сегодня около 06:45 на трассе Н-01 "Киев-Знаменка". На месте работают правоохранители и спасательные службы.

На месте работает полиция

Предварительно установлено, что 58-летний водитель Renault Kangoo выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с грузовым автомобилем Scania, за рулем которого находился 22-летний водитель. После удара грузовик перевернулся, а из него на дорогу высыпались бревна древесины, что затруднило движение транспорта.

Грузовик опрокинулся, часть дороги заблокирована

В результате аварии водитель легкового авто погиб на месте. Его 59-летнюю пассажирку с травмами госпитализировали в больницу. Полиция обеспечивает охрану места происшествия и регулирует движение.

Продолжаются работы по ликвидации последствий ДТП

Следователи внесли сведения о ДТП в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. В настоящее время продолжаются работы по ликвидации последствий столкновения и очистки проезжей части.

Ранее сообщалось, на Житомирщине произошло ДТП, в котором травмировались девять человек. Полиция продолжает искать свидетелей и призывает всех, кто имеет информацию о происшествии, обращаться для выяснения обстоятельств аварии.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ДТП авария Черкасская область грузовик автомобиль госпитализация погибший
В Ровно объявили подозрение водителю, совершившему смертельное ДТП в состоянии наркотического опьянения
28 августа 2025, 15:25
На Прикарпатье нетрезвый водитель стал виновником ДТП, в котором пострадали три человека
28 августа 2025, 12:33
В Кировоградской области в ДТП погибли шесть человек, среди них ребенок
28 августа 2025, 10:26
Все новости »
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
Жара до +35 возвращается в Украину
28 августа 2025, 17:55
Поддержка работодателей Харькова: гранты и компенсации спасают работу для тысяч харьковчан
28 августа 2025, 17:49
С 1 сентября изменятся правила начисления пенсий: ПФУ и Киберполиция предупреждают о фейках
28 августа 2025, 17:36
В Черкассах задержали 16-летнего поджигателя элитного автомобиля
28 августа 2025, 17:22
В Полтавской области появился мемориал погибшим работникам ТЦК
28 августа 2025, 17:05
При поддержке ОВА безработные помогают ликвидировать последствия обстрелов в Харькове
28 августа 2025, 16:36
В Тернопольской области мошенник обманул военного на 50 000 гривен
28 августа 2025, 16:29
В результате ракетной атаки на Киев пострадал офис эксминистра Кубракова
28 августа 2025, 15:59
Звезда кулинарного шоу "МастерШеф" Ольга Мартыновская показала изувеченную квартиру после обстрела Киева
28 августа 2025, 15:57
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Все публикации »
Геннадий Друзенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Все блоги »