Фото: Национальная полиция Украины

Утреннее столкновение легкового автомобиля с грузовиком в Черкасской области привело к гибели водителя и госпитализации пассажирки

Об этом сообщает полиция Черкасской области, передает RegioNews.

В Черкасской области произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и грузовика. Инцидент произошел сегодня около 06:45 на трассе Н-01 "Киев-Знаменка". На месте работают правоохранители и спасательные службы.

На месте работает полиция

Предварительно установлено, что 58-летний водитель Renault Kangoo выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с грузовым автомобилем Scania, за рулем которого находился 22-летний водитель. После удара грузовик перевернулся, а из него на дорогу высыпались бревна древесины, что затруднило движение транспорта.

Грузовик опрокинулся, часть дороги заблокирована

В результате аварии водитель легкового авто погиб на месте. Его 59-летнюю пассажирку с травмами госпитализировали в больницу. Полиция обеспечивает охрану места происшествия и регулирует движение.

Продолжаются работы по ликвидации последствий ДТП

Следователи внесли сведения о ДТП в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. В настоящее время продолжаются работы по ликвидации последствий столкновения и очистки проезжей части.

Ранее сообщалось, на Житомирщине произошло ДТП, в котором травмировались девять человек. Полиция продолжает искать свидетелей и призывает всех, кто имеет информацию о происшествии, обращаться для выяснения обстоятельств аварии.