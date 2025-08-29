Фото: Нацполіція

Аварія сталась 29 серпня на перехресті вулиць Галицька — Набережна в Івано-Франківську. Правоохоронці встановлюють обставини ДТП за участю службового авто

Про це повідомляє поліція Прикарпаття, передає RegioNews.

Попередньо, водій VOLKSWAGEN зіткнувся зі службовим автомобілем поліцейських. Внаслідок аварії машини пошкодились. Чи є постраждалі, не уточнюється.

"Поліцейські Прикарпаття закликають учасників дорожнього руху дотримуватися Правил дорожнього руху", - йдеться в повідомлені поліції.

Нагадаємо, на Київщині у місті Боярка сталася смертельна ДТП за участю мотоцикліста. 33-річний водій Yamaha спершу зіткнувся з велосипедистом, після чого врізався у два автомобілі, внаслідок чого загинув.