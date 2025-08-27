На Прикарпатті у горах виявили людський скелет
Людський скелет виявили в горах прикордонники відділу «Шибени», що на Івано-Франківщині
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.
Як зазначається, жодних документів, які б дозволили ідентифікувати цю особу, не було.
За цим фактом прикордонники поінформували співробітників Національної поліції. Причину загибелі людини встановлюватимуть експерти.
Нагадаємо, у липні в Карпатах знайшли мертвим 25-річного туриста з Дніпра. Його тіло виявили туристи на популярному маршруті, що веде до гори Хом’як.
