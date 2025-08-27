10:23  27 серпня
На Вінниччині прикордонники затримали креативного порушника
До кінця року на Запоріжжі працюватимуть 24 підземні школи
На Миколаївщині чоловік відкрив стрілянину з автомата на пляжі
27 серпня 2025, 15:45

На Прикарпатті у горах виявили людський скелет

27 серпня 2025, 15:45
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Людський скелет виявили в горах прикордонники відділу «Шибени», що на Івано-Франківщині

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Як зазначається, жодних документів, які б дозволили ідентифікувати цю особу, не було.

За цим фактом прикордонники поінформували співробітників Національної поліції. Причину загибелі людини встановлюватимуть експерти.

Нагадаємо, у липні в Карпатах знайшли мертвим 25-річного туриста з Дніпра. Його тіло виявили туристи на популярному маршруті, що веде до гори Хом’як.

27 серпня 2025
07 серпня 2025
