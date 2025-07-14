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Его тело обнаружили туристы на популярном маршруте, ведущем к горе Хомяк в Яремчанской общине Ивано-Франковской области

Об этом сообщают местные Телеграмм-каналы, передает RegioNews.

В Карпатах трагически погиб молодой человек из Днепра. По предварительным данным, следов насильственной смерти на теле не обнаружили. Для выяснения окончательных причин смерти тело направили в морг на судебно-медицинскую экспертизу.

Как сообщили в полиции, погибшему было 25 лет, он был жителем Днепра. Сейчас следователи открыли уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины с отметкой "несчастный случай". Окончательная правовая квалификация будет определена после выводов судмедэкспертов.

Обстоятельства гибели устанавливают следователи. В горной местности такие инциденты случаются нередко, поэтому спасатели призывают туристов не отправляться в горы без соответствующей подготовки и сопровождения.

Напомним, в Прикарпатье 10-летний турист травмировался на "Скалах Довбуша".