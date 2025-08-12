18:29  12 серпня
На Київщині жінка осквернила меморіал на Алеї пам’яті Героїв
16:59  12 серпня
Біля Запорізької АЕС помітили густий дим
16:44  12 серпня
В Україні з’явиться послуга "Starlink у смартфоні"
12 серпня 2025, 18:48

ДТП на Прикарпатті: серед постраждалих неповнолітній

12 серпня 2025, 18:48
Фото: Нацполіція
11 серпня в Івано-Франківській області сталось кілька ДТП. Серед постраждалих 16-річний підліток

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

Одне ДТП сталось на перехресті вулиць Миру та Чорновола в Косові. Там зіткнулися автомобілі "Audi 100" та "Volkswagen Golf". 21-річний водій "Audi 100" не надав переваги в русі та виїхав на головну дорогу. Через це він зіткнувся з "Volkswagen Golf", яким керував 18-річний водій.

Внаслідок ДТП 16-річний пасажир "Audi 100" отримав травми. Його госпіталізували медики. Відомо, що обидва водії були тверезі.

У Богородчанах сталася аварія за участі автомобіля "Dacia Logan" та мотоцикла "Honda CB-500". 38-річний водій авто повертав, і не надав переваги в русі мотоциклу. Внаслідок зіткнення постраждав 29-річний пасажир мотоцикла.

"Поліція Прикарпаття закликає водіїв дотримуватись правил дорожнього руху. Уважно стежте за дорожніми обставинами та швидкісним режимом. Нагадуємо, що від вашої обережності залежить безпека не лише ваша, але й пасажирів, інших учасників дорожнього руху та пішоходів", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, у Києві п'яний водій, не впоравшись з керуванням, виїхав за межі проїзної частини та врізався у дерево. Внаслідок удару уламки автомобіля травмували двох жінок, які сиділи на лавочці поруч.

ДТП аварія Прикарпаття
08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищували незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
29 липня 2025
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Міністерство, яке на початку каденції нинішньої влади виглядало як один із наріжних її каменів, поступово зійшло на пси
"Знайдемо і знищимо": Зеленський відреагував на прорив росіян у Донецькій області
12 серпня 2025, 20:51
Стало відомо, у якому місті відбудеться зустріч Трампа і Путіна
12 серпня 2025, 20:35
Зеленський заявив, що Україні не вистачає грошей на дрони
12 серпня 2025, 20:15
У Києві викрили масштабну корупційну схему на будівництві житла для військових
12 серпня 2025, 19:59
На Тернопільщині вимагають відсторонити від роботи медиків, пацієнти яких осліпли після ін’єкцій
12 серпня 2025, 19:50
Завтра в Україні буде до +30 градусів та сонячна погода
12 серпня 2025, 19:29
В Україні підвищать стипендії для студентів
12 серпня 2025, 18:53
Депутатці Дніпропетровської облради Мірошніченко продовжили запобіжний захід до 13 вересня у справі про фіктивну службу
12 серпня 2025, 17:48
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Павло Казарін
Валерій Чалий
Вадим Денисенко
