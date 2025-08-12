Фото: Нацполіція

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

Одне ДТП сталось на перехресті вулиць Миру та Чорновола в Косові. Там зіткнулися автомобілі "Audi 100" та "Volkswagen Golf". 21-річний водій "Audi 100" не надав переваги в русі та виїхав на головну дорогу. Через це він зіткнувся з "Volkswagen Golf", яким керував 18-річний водій.

Внаслідок ДТП 16-річний пасажир "Audi 100" отримав травми. Його госпіталізували медики. Відомо, що обидва водії були тверезі.

У Богородчанах сталася аварія за участі автомобіля "Dacia Logan" та мотоцикла "Honda CB-500". 38-річний водій авто повертав, і не надав переваги в русі мотоциклу. Внаслідок зіткнення постраждав 29-річний пасажир мотоцикла.

"Поліція Прикарпаття закликає водіїв дотримуватись правил дорожнього руху. Уважно стежте за дорожніми обставинами та швидкісним режимом. Нагадуємо, що від вашої обережності залежить безпека не лише ваша, але й пасажирів, інших учасників дорожнього руху та пішоходів", - кажуть в поліції.

