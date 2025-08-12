Фото: полиция Ивано-Франковской области

Водитель автомобиля не справился с управлением и допустил смертельное ДТП

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

9 августа около 12:30 в селе Черемошная Белоберской ОТГ произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля марки УАЗ-31512 не справился с управлением на грунтовой дороге, выехал налево за пределы проезжей части и врезался в габион, из-за чего транспортное средство перевернулось.

Место происшествия в селе Черемошная

В салоне авто находились двое местных жителей – 60-летний водитель и 46-летний пассажир. В результате аварии пассажир получил травмы, несовместимые с жизнью, и погиб на месте происшествия. Правоохранители установили, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Вскоре суд рассмотрит вопрос о мере пресечения для подозреваемого. По факту ДТП начато уголовное производство по части 3 статьи 286-1 Уголовного кодекса Украины.

