10:18  12 августа
В Киевской области мужчина застрелил из ружья соседскую собаку
07:28  12 августа
Во Львове женщину будут судить за убийство собственного сына
01:25  12 августа
В Черкасской области мужчина притворялся ветераном ради льгот
12 августа 2025, 11:42

В смертельном ДТП в Ивано-Франковской области погиб пассажир - что известно

12 августа 2025, 11:42
Фото: полиция Ивано-Франковской области
Водитель автомобиля не справился с управлением и допустил смертельное ДТП

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

9 августа около 12:30 в селе Черемошная Белоберской ОТГ произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля марки УАЗ-31512 не справился с управлением на грунтовой дороге, выехал налево за пределы проезжей части и врезался в габион, из-за чего транспортное средство перевернулось.

Место происшествия в селе Черемошная

В салоне авто находились двое местных жителей – 60-летний водитель и 46-летний пассажир. В результате аварии пассажир получил травмы, несовместимые с жизнью, и погиб на месте происшествия. Правоохранители установили, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Вскоре суд рассмотрит вопрос о мере пресечения для подозреваемого. По факту ДТП начато уголовное производство по части 3 статьи 286-1 Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, на трассе Киев-Чоп произошла масштабная авария с летальным исходом. При каких обстоятельствах два водителя погибли на месте – выясняют следователи.

