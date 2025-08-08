фото: ілюстративне

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

Зловмисник представився співробітником служби безпеки банку та повідомив жінці про нібито спроби зняти гроші з її рахунку. Для "захисту" коштів він наказав виконати кілька операцій, через що потерпіла переказала вказану суму на інший рахунок.

47-річна франківчанка згодом зрозуміла, що стала жертвою шахрайства, і звернулася до правоохоронців. Поліція розпочала кримінальне провадження за статтею про шахрайство (ч. 1 ст. 190 КК України) та нагадала громадянам про необхідність бути обережними з незнайомцями, які телефонують від імені банку.

Правоохоронці підкреслюють, що працівники фінансових установ ніколи не просять називати PIN-коди або паролі з SMS, а також не рекомендують виконувати будь-які фінансові операції за інструкціями, отриманими телефоном від сторонніх осіб. Вони радять не довіряти подібним дзвінкам та одразу звертатися до офіційної служби підтримки банку у разі сумнівів.

Нагадуємо, на Житомирщині 56-річна жителька Бердичева стала жертвою шахрайської схеми під виглядом державної допомоги. Жінка перейшла за підробленим посиланням і надала аферистам особисті дані та банківські реквізити, що призвело до втрати коштів.