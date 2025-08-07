Фото: Нацполиция

В Ивано-Франковской области столкнулись два авто марки Opel. В результате аварии госпитализировали водителя

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

Авария произошла в селе Боднаров Ивано-Франковской области. Столкнулись два автомобиля марки Opel. Предварительно водитель Opel Combo, двигаясь со стороны Ивано-Франковска в направлении Калуша, в пределах населенного пункта поворачивал налево. В этот момент с ним столкнулся Opel Zafira. Предварительно водитель второго авто не выбрал безопасной скорости.

В результате удара Opel Combo перевернулся. Водитель, 46-летний мужчина, пострадал. Его госпитализировали медики.

Также известно, что в салоне Opel Zafira, кроме водителя 2003 года рождения, находились еще три пассажира.

Правоохранители выясняют обстоятельства.

Напомним, 3 августа в Сумской области водитель авто BMW не справился с управлением, съехал в кювет и влетел в дерево. Легковушка превратилась в груду металлолома. На месте погибли 29-летний мужчина и его 16-летняя пассажирка.