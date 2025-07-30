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30 июля 2025, 11:55

Во Франковске трое молодых людей нападали на прохожих: их задержали

30 июля 2025, 11:55
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фото: Национальная полиция
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В ночь на 28 июля в Ивано-Франковске произошла серия нападений на прохожих. Трое молодых людей применяли силу, отбирали личные вещи, среди которых сумки, телефоны и наушники

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Первое нападение произошло на улице Черновола. Фигуранты действовали по предварительному сговору и заранее распределенным ролям. Один из нападавших отвлек внимание 23-летнего пострадавшего, другие внезапно нанесли удары в лицо. Следовательно, насильно отобрали сумку, в которой были наличные, ключи от квартиры, наушники и другие личные вещи.

Еще одно аналогичное нападение произошло через несколько часов в центре Ивано-Франковска. Группа молодых людей напала на 38-летнего мужчину, отобрала у него мобильный телефон Redmi, наушники AirPods и другие личные вещи.

Помимо двух завершенных грабежей правоохранители задокументировали еще одну попытку совершения уголовного преступления. Один из фигурантов пытался вырвать из рук мобильный телефон у несовершеннолетнего парня, однако потерпевший сумел удержать имущество. Злоумышленник нанес потерпевшему телесные повреждения и сразу скрылся с места происшествия.

Полицейские быстро собрали доказательства, просмотрели видео с камер наблюдения и установили злоумышленников — двое 22-летних и один 18-летний, все без судимостей. Они были задержаны в центре города.


Фигуранты сообщено о подозрении в грабежах, совершенных группой лиц с применением насилия во время военного положения. Одному из них дополнительно инкриминируют покушение на грабеж.

Суд вскоре изберет меру пресечения.

Напомним, правоохранители сообщили о подозрении группе молодых людей за нападение и избиение прохожих в центре Киева. Хулиганам грозит до пяти лет тюрьмы.

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воровство Ивано-Франковск полиция молодежь нападение Избиение грабеж
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