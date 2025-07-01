Какие скандалы мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пытается скрыть за "запретом абортов"

Зачем Руслану Марцинкиву и его фракции в городском совете Ивано-Франковска вдруг вздумалось побороться с абортами

Зачем Руслану Марцинкиву и его фракции в городском совете Ивано-Франковска вдруг вздумалось побороться с абортами

фото: Ивано-Франковский городской совет

Несмотря на то, что в стране война, власть как центральная, так и местная умудряется найти себе и другие интересные занятия. Недавно мы писали о том, какими последствиями обернулись такие занятия для одного из членов Кабинета министров. А 27 июня в Ивано-Франковске местные депутаты приняли неожиданное обращение к президенту, правительству и парламенту.

В обращении говорилось, что нужно на всей территории Украины запретить аборты. Причем не просто запретить на каком-нибудь банальном законодательном уровне, а внести изменения в Конституцию – признав, что жизнь человека (неприкосновенность и безопасность которого гарантируется Основным Законом) начинается с момента зачатия.

Аргументы поклонников запрета абортов

Для начала следует отметить, что эта идея является, так сказать, узкопартийной. Инициатором такого обращения стал известный своими, скажем так, специализированными взглядами представитель фракции ВО "Свобода" Ярослав Дубас. Он возглавляет общественное объединение с характерным названием "Христианское движение за Жизнь", а еще в довоенные годы отличился борьбой с художественным фильмом "Демоник", который из-за "жалобы верующих" сняли с проката в Ивано-Франковске. (Фильм, кстати, достаточно посредственный, рейтинг его на известном кинопортале IMDB – всего 4,3 из 10, что является показателем откровенно низкого качества. Хотя боролись, конечно, не против качества, а против "пропаганды сатанизма".)

Аргументация господина Дубаса с одной стороны была вполне прогнозируемой, а с другой — пыталась вписаться в текущий повестку дня. Так, свободовец подчеркнул, что в соседней Польше такой запрет дает "позитивную динамику" в увеличении численности населения. Неизвестно, где он увидел эту динамику, ведь если в 1990 году в Польше проживало 38,183 миллиона человек, то в 2023-м, после всех скандальных ужесточений запрета на аборты — 37,698 миллиона.

Другой аргумент – необходимость усилить национальную безопасность. Да, таким вот банальным способом – мол, будь у нас ситуация с фертильностью, как в Египте (где ситуация с абортами, как в Польше), то украинцев было бы уже 100 миллионов, и было бы кому защищать Родину от агрессора. Кстати, когда инициатора этого обращения спросили о том, а какова ситуация с абортами в развитых странах, а не в Египте – он просто проигнорировал этот вопрос. Очевидно, потому, что в абсолютном большинстве стран Евросоюза – куда Украина планирует вступить в обозримой перспективе – этот вопрос отдан на усмотрение самих женщин, которых никто не ограничивает в этом праве.

Ивано-Франковск до и после 2020 года

Обращение это, конечно, поддержала фракция "Свободы", которая имеет в горсовете Ивано-Франковска и монокоалицию, и мэра. (Которому, в свою очередь, не привыкать к эпатажно-популистским заявлениям или поступкам – типа "гей не может быть патриотом" или депортации лиц ромской национальности за пределы города.) И, конечно же, эта идея нарвалась на резкую и жесткую критику части горожан. Собственно, если вы следили за событиями долголетия в Польше, то здесь все было аналогично - "Не указывайте женщинам, что им делать со своей вагиной" и т.п. Но почему все-таки ивано-франковские свободовцы занялись таким неожиданным – хотя и ожидаемым в консервативном галицком обществе – вопросом?

Для начала стоит вспомнить, что нынешний, продленный из-за полномасштабной войны срок нынешнего мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива является для него вторым. И он, этот второй термин несколько отличается от первого, 2015-2020 годов. Тогда город пережил целый ряд изменений, положительных и прогрессивных, осовременился и приобрел тот вид – как внешнего, так и внутреннего, что позволило господину Марцинкиву выиграть выборы с фантастическим результатом – 84,78%.

Но во время второго срока ситуация несколько изменилась. Во-первых, снизился (а в некоторых моментах – вообще остановился) темп перемен в городе. Во-вторых, до сих пор не решен один из ключевых муниципальных вопросов – мост через реку Быстрица-Солотвинская. В-третьих, городские власти вляпались в историю с футбольным клубом "Прикарпатье". (Этот клуб, который является муниципальным, то есть живет за деньги общины, мало того что трудоустроил родного брата городского головы, Ярослава Марцинкива – он еще и прославился скандалом с фиктивной службой в ВСУ футболистов и тренеров, для прикрытия пафосно переименовавшись в "Прикарпатье-ВСУ" и устроив церемонию "вступления" вышеупомянутых лиц в состав Вооруженных сил Украины).

Словом, проблем в Ивано-Франковске хватает. Проблемы, которые одним жителям стали больше бросаться в глаза, а другим – внутренне перемещенным лицам, которых в городе и регионе немало – были заметны практически с первого дня. Проблемы эти вызывают ответную реакцию, которую власть так или иначе испытывает – через соцсети и не только. И на которые она вынуждена реагировать так, как умеет. Конечно, это лишь предположение, но, учитывая, что на выборы-2020 Марцинков пошел под лозунгом "Защитим украинский язык" (что, мягко говоря, не является задачей городских властей, которые должны заниматься проблемами с трафиком в городе и отсутствием детсадов на фоне тотальной застройки сам и сам).

Тернопольский судебный фактор

Кроме того, есть еще один, так сказать, внешний фактор. Ни для кого не секрет, что после последних довоенных выборов часть западных регионов получила или продлила мандат именно для "свободовских" властей. Даже в Каменце-Подольском, который уже не является частью Галиции, городской голова представляет ВО "Свобода".

Действует эта власть в разных городах по-разному. Где-то дошло до крайней стадии – то есть уголовного дела и даже суда. Так, 18 июня бывший председатель Тернопольского областного совета Михаил Головко по делу о взятке получил девять лет лишения свободы, еще и с конфискацией имущества. Конечно, Тернополь – не Ивано-Франковск, но, скажем, в скандальной истории с якобы строительством реабилитационного центра для военных на берегу городского озера сами военные обвинили Руслана Марцинкива в том, что он заботится вовсе не о ветеранах войны, а об интересах застройщиков, которые выгодно банально хотят.

Так может случиться, что через некоторое время на скамье подсудимых окажется другой региональный чиновник с членским билетом Всеукраинского объединения "Свобода". Возможно, именно желанием обеспечить себе какую-то поддержку среди горожан — многих из которых, особенно среди старшего поколения, являются людьми консервативного склада, и потенциально могут поддержать тему запрета абортов — и продиктованы все эти не совсем понятные перформансы Ярослава Дубаса, поддержанные Русланом Марцынкивым.

Впрочем, кажется, что активная часть Ивано-Франковской громады, мягко говоря, не в восторге от идеи запретить аборты. И, если что, устроит Марцинкину веселую жизнь – возможно, и в судебном порядке, но даже без этого варианта точно. Так что, если в прикарпатской части "Свободы" хотели таким образом увеличить свою популярность и поддержку "на всякий случай", они вряд ли сделали правильный шаг. Если темы геев и ромов не волнуют тотальное большинство жителей Франковска, то попытку залезть в вагины горожане не простят. Как ни прощают власти, кстати, в той же Польше, на которую так пафосно равняется однопартиец городского головы Ивано-Франковска, инициатор противоабортного обращения.