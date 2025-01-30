Мэр Ивано-Франковска заявил об угрозах

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Руководитель Ивано-Франковска Руслан Марцинков намекнул на угрозы в свою сторону и что делать, если с ним что-нибудь случится

Соответствующее сообщение появилось на личной странице городского головы Ивано-Франковска Руслана Марцинкива в Facebook, передает RegioNews.

Глава города написал, что в случае, если с ним что-нибудь произойдет, его полномочия перейдут секретарю горсовета Виктору Синишину.

"Просто хочу сказать: никогда не прогибался ни под кого. А кто имеет свое мнение, того не любят. Поэтому в случае, если бы со мной что-нибудь произошло (физически или по-другому), знайте — доверяю секретарю городского совета Виктору Синишину. Это порядочный и ответственный человек, который по закону имеет право исполнять обязанности управления общиной", — написал он.

В комментариях под сообщением на личной странице Руслана Марцинкива появилось немало комментариев, в которых пользователи выражали свою поддержку мэру.

Напомним, стало известно, когда уволят с должности скандальную руководительницу Хмельницкой МСЭК Татьяну Крупу. Ее должны уволить 18 марта.