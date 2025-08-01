фото: полиция Ивано-Франковской области

Правоохранители установили личность мужчины, который во время минуты молчания демонстрировал запрещенный нацистский жест

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

Видео с инцидентом обнаружили ранее полицейские во время мониторинга социальных сетей.

В ходе оперативных мероприятий участковые офицеры разыскали правонарушителя на улице Сечевых Стрельцов. Им оказался 53-летний житель Богородчанской громады. Мужчина признал свою вину и объяснил обстоятельства инцидента.

Полицейские провели с ним профилактическую беседу по поводу недопустимости подобного поведения и составили административный протокол по статье 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях (мелкое хулиганство).

Напомним, в Ивано-Франковске мужчина показал нацистский жест во время минуты молчания: ведется проверка. Видео инцидента было обнаружено во время мониторинга социальных сетей сотрудниками районного управления полиции.