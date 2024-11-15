фото: ГБР

Двум правоохранителям из Коломыи в Ивано-Франковской области работники ГБР сообщили о подозрении. По данным следствия, правоохранители организовали схему сбыта наркотических веществ в регионе

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает RegioNews.

Как отмечается в сообщении, фигуранты создали канал для продажи наркотиков в одной из соцсетей. Там "клиенты" могли заказывать наркотические вещества и получать координаты мест с закладками "товара". Оплата производилась через интернет.

В противоправную деятельность правоохранители привлекли местного жителя. Они занимались администрированием канала и закупали сырье, а гражданский - искал курьеров, которые должны были доставлять клиентам наркотические вещества.

За работу предлагали 150 грн. за одну "закладку". В октябре задокументировано сбыт более 100 доз наркотического вещества одним из курьеров.

Полицейские также использовали свой бизнес для улучшения показателей своей работы. Они регистрировали уголовные производства по незаконному сбыту наркотиков и планировали привлечь к ответственности курьера, которого сами наняли.

В ходе обысков у злоумышленников изъяли мобильные телефоны, а также около полутысячи наркосодержащих таблеток. Оба сообщены о подозрении в незаконном сбыте наркотических средств, совершенном по предварительному сговору группой лиц, фигурантам грозит 10 лет тюрьмы.

Один из правоохранителей – организатор сделки уже уволен с работы, его коллега-сообщник отстранен. Суд избрал им меры пресечения – содержание под стражей с возможностью внесения залога.

Напомним, ранее правоохранители задержали в Запорожье офицера подразделения ГСЧС, подозреваемого в торговле наркотиками.