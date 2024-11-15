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15 ноября 2024, 23:53

На Прикарпатье мужчина избил мать павшего военного

15 ноября 2024, 23:53
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фото: полиция
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В селе Луквица в Ивано-Франковской области односельчанин избил 57-летнюю мать павшего "азовца" Василия Красия

Об этом рассказал староста села Владимир Андрусов, передает RegioNews со ссылкой на "Суспільне".

По его словам, инцидент произошел 10 ноября. В тот день женщині шла к могиле сына на кладбище. Нападавщий тогда стоял недалеко от сельсовета.

"Он обратился к матери павшего воина и начал говорить о непонятном собрании в старостинском округе. Женщина ответила, что сейчас не до этого. Между ними возник конфликт. Он избил маму воина — рука у нее была синяя, плечо синее. Она говорила, что он ударил ее по голове, потому что у нее сильно болит голова", - говорит Владимир Андрусов.

По словам старосты села, на место происшествия пришли соседи и позвонили старосте Луквицы, чтобы тот вызвал полицейских. Женщине вызвали скорую, она написала заявление в полицию.

Владимир Андрусив отметил, что после инцидента мужчина начал угрожать матери "азовца" и потребовал забрать заявление из полиции.

По этому инциденту правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины (Умышленное легкое телесное повреждение).

Напомним, ранее правоохранители задержали 46-летнего жителя Кировоградской области. По данным следствия, мужчина обманул мать погибшего воина Вооруженных сил Украины на 1 млн. грн.

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