Суд избрал наказание для чиновника мэрии Ивано-Франковска, устроившего пьяное ДТП

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Ивано-Франковский городской суд вынес постановление по делу директора департамента молодежной политики и спорта Виталия Матешко о вождении в нетрезвом состоянии.

Соответствующее постановление суд принял 12 ноября, передает RegioNews.

Инцидент, ставший предметом судебного разбирательства, произошел вечером 29 июля. Тогда чиновник за рулем Volkswagen Tiguan в состоянии алкогольного опьянения врезался в забор частного дома на Вовчинецкой 2б.

Свидетелями происшествия были мужчина и женщина, шедшие из магазина. Они заметили нетрезвого мужчину возле автомобиля и вызвали полицию.

По прибытии полиции фигурант пытался скрыться с места аварии и даже ударил одного из полицейских, который хотел его задержать.

Медицинское освидетельствование показало содержание алкоголя в крови Виталия Матешко 2,07 промилле, однако тот отказался подписывать протокол осмотра.

Также известно, что чиновник не являлся на слушание дела в суд, при этом направил объяснение, что якобы не управлял машиной в тот вечер.

Судья исследовала материалы дела и признала чиновника виновным в вождении автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Она назначила Матешко штраф в размере 17 тысяч гривен. Его лишили права управления транспортными средствами на один год и обязали уплатить 605 гривен судебного сбора. Решение суда можно обжаловать в апелляции.

Напомним, ранее в Ивано-Франковске директор департамента городского совета устроил пятое ДТП - его автомобиль врезался в ограждение. Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что об инциденте узнал из СМИ. Он пообещал, что подчиненного, устроившего пьяное ДТП, отстранят.