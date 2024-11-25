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25 листопада 2024, 02:11

Фонд держмайна не знайшов покупця на держпакет акцій у НПЗ Коломойського на Прикарпатті

25 листопада 2024, 02:11
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фото: ФДМУ
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Фонд держмайна України повторно виставив на продаж державну частку 26% у ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття»

Про це йдеться на сайті "Прозорро.Продажі", передає RegioNews.

ФДМУ вже виставляв на торги цей лот, однак покупця не знайшлося. Стартова ціна на лот знизилася удвічі – з 440,5 млн грн до 220,2 млн грн. Торги запланували на 28 листопада.

ПАТ "Нафтохімік Прикарпаття" – це нафтопереробне підприємство, що розташоване в місті Надвірна Івано-Франківської області та працює з українською сировиною. Акціонерами підприємства є держава й компанії, пов'язані з олігархом Ігорем Коломойським.

Сумарний дохід підприємства за 2022 рік становив 265,56 млн грн, а станом на перше півріччя 2024 року показник становить 47,072 млн грн. НПЗ мав плани на реконструкцію та модернізацію потужностей, однак ці наміри відклали через фінансову кризу.

Нагадаємо, Ігор Коломойський перебуває під вартою з вересня 2023 року. Цей запобіжний захід йому призначили в межах справи СБУ/БЕБ — правоохоронці підозрюють Коломойського в шахрайстві та відмиванні коштів.

9 травня цього року суд також обрав Коломойському запобіжний захід у справі про замовне вбивство.

Зазначимо, спершу Коломойського відправили під варту з альтернативою застави у 3,8 мільярда гривень. Адвокати бізнесмена неодноразово клопотали про зміну запобіжного заходу. Суд також кілька разів зменшував заставу Коломойському.

29 серпня суд скасував запобіжний захід в одній зі справ, порушених проти Коломойського. Йдеться про заставу у розмірі 1,877 млрд грн. Однак він залишиться у СІЗО, оскільки досі є чинним запобіжний захід по іншій справі.

Читайте також: Як змінилися статки Коломойського за рік його перебування у в'язниці — дані Forbes

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