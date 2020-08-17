18:05  17 августа
В Ивано-Франковске создали игрушечного мэра Марцинкива
16:43  17 августа
Илья Кива подарил Вадиму Рабиновичу его портрет на фоне Шевченко, Наполеона и Николая II
17:43  17 августа
"Тишина" на Донбассе продолжается: с начала суток обстрелов не зафиксировано
UA | RU
UA | RU
17 августа 2020, 18:05 3

В Ивано-Франковске создали игрушечного мэра Марцинкива

17 августа 2020, 18:05 3
Читайте також українською мовою
Мэр из глины изготовлен в стиле римского императора
Мэр из глины изготовлен в стиле римского императора
Читайте також
українською мовою

Художник Богдан Савлюк, который создает сувениры из полимерной глины, создал фигурку городского председателя Ивано-Франковска.

Об этом сам Богдан Савлюк рассказал на своей странице в Facebook, сообщает RegioNews.

Как видно по фото, фигурка мэра– спортивного телосложения в стиле римского императора. Правой рукой Руслан Марцинкив показывает три пальца – неофициальный символ партии "Свобода”, а на его левом плече – герб Украины.

Осенью состоятся выборы сената и кесаря Священной Галицкой империи. Прогнозирую много бесплатного хлеба и немало ярких зрелищ от претендентов.
Состоятся выборы сената и кесаря Священной Галицкой империи. Интересно, кто в этом году составит конкуренцию императору? Смогут ли Зеленые плебеи переплюнуть Солидарных патрициев? Что то ЗА новый легион коломойского легата и, сможет ли он навредить Свободе города? – иронично написал Богдан Савлюк.

Напомним, по данным соцопросов действующего мэра Ивано-Франковска на выборах готовы поддержать почти 90% горожан .

Ивано-Франковск мэр Марцинкив Руслан игрушка сувенир
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Мэр Умани уже ждет Зеленского под ОП со спальным мешком
17 августа 2020, 18:02
Кличко сделал окончательное заявление по поводу скандальной застройки на Гончара в Киеве
17 августа 2020, 17:40
Труханов обещает восстановить дом Гоголя в Одессе
17 августа 2020, 17:29
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
04 августа 2020
Анатолий Бондаренко идет на выборы. Честный ролик
31 июля 2020
День полтавского сурка
Все видео »
Семейный бизнес главы Винницкой ОГА, или Полгектара земли на берегу Южного Буга
"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять партию Зеленского на Кировоградщине
Все публикации »
Игорь Гришачов
Михаил Дяденко
Иван Галунга
Все блоги »