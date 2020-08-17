В Ивано-Франковске создали игрушечного мэра Марцинкива

Мэр из глины изготовлен в стиле римского императора

Мэр из глины изготовлен в стиле римского императора

Об этом сам Богдан Савлюк рассказал на своей странице в Facebook, сообщает RegioNews.

Как видно по фото, фигурка мэра– спортивного телосложения в стиле римского императора. Правой рукой Руслан Марцинкив показывает три пальца – неофициальный символ партии "Свобода”, а на его левом плече – герб Украины.

Осенью состоятся выборы сената и кесаря Священной Галицкой империи. Прогнозирую много бесплатного хлеба и немало ярких зрелищ от претендентов.

Состоятся выборы сената и кесаря Священной Галицкой империи. Интересно, кто в этом году составит конкуренцию императору? Смогут ли Зеленые плебеи переплюнуть Солидарных патрициев? Что то ЗА новый легион коломойского легата и, сможет ли он навредить Свободе города? – иронично написал Богдан Савлюк.

Напомним, по данным соцопросов действующего мэра Ивано-Франковска на выборах готовы поддержать почти 90% горожан .