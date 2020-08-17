Труханов обещает восстановить дом Гоголя в Одессе

Сейчас остро стоит вопрос о восстановлении в кратчайшие сроки кровли дома

Сейчас остро стоит вопрос о восстановлении в кратчайшие сроки кровли дома

Фото из открытых источников

Дом Гоголя в Одессе находится в аварийном состоянии и требует срочного ремонта, чтобы избежать дальнейшего разрушения.

Об этом сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов, передает RegioNews со ссылкой на "РБК-Украина".

По его словам, такие выводы сделала комиссия, созданная 30 июля для обследования состояния фасадного Г-образного корпуса в Одессе, известного как Дом Гоголя.

Также, он отметил, что сегодня, 17 августа, члены исполнительного комитета Одесского горсовета, единогласно признали данный корпус непригодным для проживания, а также таким, что не отвечает техническим и санитарным требованиям.

"Несмотря на то, что его аварийное состояние очевидно, для выполнения законодательной процедуры и продолжения нашей работы необходимо было получить настоящее экспертное заключение. Это - основа для выделения средств на консервацию Дома Гоголя", - сообщил мэр Одессы.

Одесский городской голова подчеркнул, что сегодня остро стоит вопрос о восстановлении в кратчайшие сроки кровли и укреплении конструктивов здания.

Напомним, в марте 2020 года в Одессе строители начали незаконно срезать склон под жилыми домами.