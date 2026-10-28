В Полтавской области предстанет перед судом бывший руководитель ансамбля по обвинению в сексуальных преступлениях

Фото: Офис Генерального прокурора

На Полтавщине в суд направили обвинительный акт в отношении бывшего руководителя и тренера танцевального ансамбля, обвиняемого в развратных действиях и сексуальном насилии в отношении шести малолетних и несовершеннолетних воспитанниц

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора, передает RegioNews .

По версии следствия, мужчина под вымышленными предлогами приглашал девушек в свой кабинет, где совершал по ним сексуальные преступления. Инкриминируемые ему действия также происходили в раздевалке учебного заведения, помещение которого арендовал танцевальный ансамбль.

О возможных преступлениях стало известно после того, как бывшие питомцы ансамбля начали публично рассказывать о пережитом насилии в социальных сетях. Эти сообщения были обнаружены прокурорами и инициированы расследованием.

Сначала правоохранители установили четырех потерпевших. Впоследствии к ним обратились две женщины, которые также сообщили о насилии со стороны бывшего руководителя ансамбля.

Ювенальные прокуроры Кременчугской окружной прокуратуры направили обвинительный акт в суд. Мужчине инкриминируют развратные действия и другие преступления против половой неприкосновенности детей.

В августе 2026 года обвиняемый уволился с работы в ансамбле. Его вину должен установить суд.

Напомним, ранее Верховный Суд оставил без изменений приговор жителю Львова за изнасилование 11-летнего мальчика . Злоумышленник получил 13 лет лишения свободы.