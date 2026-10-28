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28 октября 2026, 18:31

В Одессе двух агентов РФ приговорили к 15 годам за диверсию на железной дороге

28 октября 2026, 18:31
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Фото: прокуратура Одесской области
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Два российских агента, которые в феврале 2025 года подожгли релейный шкаф на железнодорожной линии к портовой инфраструктуре в Одессе, приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества каждого

Об этом сообщила Служба безопасности Украины, передает RegioNews .

По данным СБУ, оба фигуранта задержали вскоре после диверсии. Они подожгли релейный шкаф сигнальной установки на железнодорожной линии, осуществляющей грузовые перевозки в направлении морского порта.

Как установило расследование, задачу российских спецслужб выполнял житель Одессы, ранее судимый за кражи, грабеж и мошенничество. По информации СБУ, представители РФ вышли на него из-за тематических чатов в Telegram, где он искал возможности быстрого заработка.

За обещание денег мужчина согласился поджечь объект железнодорожной инфраструктуры. Для выполнения задания он привлек свою безработную знакомую.

Как сообщает СБУ, сообщники приобрели зажигательную смесь и около шести утра прибыли в релейный шкаф и подожгли его. По версии следствия, таким образом, российская сторона пыталась нарушить логистику грузовых перевозок в морской порт.

Во время обыска в доме мужчины правоохранители изъяли несколько мобильных телефонов, в которых, по данным следствия, содержались доказательства сотрудничества с РФ.

Суд признал обоих фигурантов виновными в диверсии, совершенной группой лиц по предварительному сговору в условиях военного положения – по части 2 статьи 28 и части 2 статьи 113 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что в Киеве суд вынес приговор трем мужчинам, которые за деньги поджигали объекты железнодорожной инфраструктуры и автомобиль военнослужащего. Каждый из них получил 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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суд Одесса Диверсия агенты РФ дорога
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