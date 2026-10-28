В Ровенской области будут судить троих мужчин за переправку военнообязанных за границу

Фото: полиция Ровенской области

В Ровенской области в суд направили дело в отношении трех мужчин, подозреваемых в организации незаконной переправки военнообязанных через государственную границу Украины. По данным следствия, они обещали помочь двоим мужчинам уехать из страны за $10 тысяч с каждого, а еще $1800 получили за перевозку в отель в Сарнах

Об этом сообщила полиция Ровенской области, передает RegioNews .

По данным следствия, в мае 2026 года трое фигурантов предложили двум мужчинам призывного возраста незаконно пересечь государственную границу. За свои услуги они планировали получить в общей сложности $20 тысяч.

14 мая 59-летний житель Киева организовал перевозку военнообязанных из Хмельницкой области в одну из гостиниц Сарн. За трансфер, как утверждают правоохранители, он дополнительно получил $1800.

На следующий день мужчины, следуя указаниям 25-летнего жителя Сарненского района, на автомобиле Tesla объехали контрольно-пропускные пункты и добрались до согласованного места.

Однако при передаче $20 тысяч 18-летнему жителю Сарненского района всех участников схемы разоблачили правоохранители.

59-летний мужчина был задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Ему и двум вероятным сообщникам - 25 и 18 лет - сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о содействии незаконной переправке людей через государственную границу, совершенное в отношении нескольких лиц по предварительному сговору группой лиц по корыстным мотивам.

Суд избрал всем трем меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога. По информации полиции, подозреваемые воспользовались этой возможностью и внесли залог.

Досудебное расследование было завершено, обвинительные материалы передали в суд. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает до девяти лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Сумской области получили подозрения двое адвокатов и двое судей. Оказалось, они занимались схемой с фиктивными решениями по уклонению от мобилизации.