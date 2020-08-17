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17 августа 2020, 15:15 2

Действующего мэра Ивано-Франковска на выборах готовы поддержать почти 90% горожан

17 августа 2020, 15:15 2
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По данным социологов, Руслан Марцинкив уверенно выигрывает выборы уже в первом туре
По данным социологов, Руслан Марцинкив уверенно выигрывает выборы уже в первом туре
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Партия «Свобода», первым номером которой является Марцинкив, так же уверенно набирает более половины голосов на выборах в Ивано-Франковского городского совета.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг”, пишет RegioNews.

Среди кандидатов на должность городского председателя Ивано-Франковска, по данным опроса, лидером является действующий городской голова Руслан Марцинкив, которого поддерживают 88% тех, кто определился и принял бы участие в голосовании.

Его многолетнего оппонента, лидера партии "За будущее” Александра Шевченко поддержали бы 4,8% респондентов, лидер городской "Солидарности", ветеран АТО Петр Шкутяк набрал 1,4%. Любой кандидат от партии "Слуга народа" набрал бы всего 0,6% голосов избирателей.

Что же до партий, то если бы выборы Ивано-Франковского городского совета состоялись в ближайшее время, 51,4% франковцев проголосовали бы за партию "Свобода". Следующей, по уровню вподбаності, идет "Европейская солидарность" – 12,2% голосов. "Слуга народа" и "Батькивщина" – 7,6% и 7,1% соответственно.

Напомним, мэр Ивано-Франковска Марцинкив заявил об участии в выборах от ВО "Свобода".

выборы партии Ивано-Франковск Слуга народа мэр Марцинкив Руслан Кандидат ВО Свобода За будущее
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