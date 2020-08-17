Кличко сделал окончательное заявление по поводу скандальной застройки на Гончара в Киеве

Дело тянулось с 2008 года

Дело тянулось с 2008 года

Фото: Merkieva / Facebook

В конфликте с застройкой на улице Гончара, что в столице Украины, который тянулся с 2008 года, поставлена точка.

Как передает RegioNews, об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

Он заявил, что новый владелец, который приобрел здание, взял на себя обязательство убрать лишние этажи, чтобы здание было не выше 27 метров.

"Друзья! Сегодня мы поставили точку в конфликте, который тянулся с 2008 года. Речь идет о скандальном здании на улице Гончара, 17-23. Строительство там городская власть остановила в 2016 году. Новый владелец, который приобрел здание, взял на себя обязательство убрать лишние этажи, чтобы здание было не выше 27 метров. И это закреплено в совместном меморандуме, который подписали городские власти, представители компании-застройщика, общественные активисты организации "Андреевско-Пейзажная инициатива" и руководство Национального заповедника "София Киевская", – сообщил Кличко.

Мэр Киева написал, что обновленный проект застройщик предоставит на рассмотрение города в ближайшее время. И только после согласования там начнут работы.

"Я подчеркиваю: от самого начала позиция столичной власти была однозначной – многоэтажного строительства в охранной зоне ЮНЕСКО – буферной зоне Софии Киевской – не должно быть! Наша ключевая задача – сохранить историческое лицо Киева. Так, столица должна развиваться, строиться. Но при этом новые здания не должны искажать архитектурное наследство", – подытожил Кличко.

Ранее сообщалось, что столичные власти и общественность имеют единую позицию относительно скандальных застроек в Киеве.