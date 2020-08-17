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17 серпня 2020, 18:05 2

В Івано-Франківську створили іграшкового мера Марцінківа

17 серпня 2020, 18:05 2
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Мер із глини виготовлений у стилі римського імператора
Мер із глини виготовлений у стилі римського імператора
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Митець Богдан Савлюк, який створює сувеніри із полімерної глини, створив фігурку міського голови Івано-Франківська.

Про це сам Богдан Савлюк розповів на своїй сторінці у Facebook, повідомляє RegioNews.

Як видно з фото, фігурка мера– спортивної тілобудови у стилі римського імператора. Правою рукою Руслан Марцінків показує три пальці – неофіційний символ партії "Свобода”, а на його лівому плечі – герб України.

Восени відбудуться вибори сенату та кесаря Священної Галицької імперії. Прогнозую багато бесплатного хліба та чимало яскравих видовищ від претендентів.
Відбудуться вибори сенату та кесаря Священної Галицької імперії. Цікаво, хто цьогоріч складе конкуренцію імператору? Чи зможуть ЗЕлені плебеї переплюнути Солідарних патриціїв? Що то ЗА новий легіон коломойського легата і, чи зможе він нашкодити Свободі міста? – іронічно написав Богдан Савлюк.

Нагадаємо, за даними соцопитувань чинного мера Івано-Франківська на виборах готові підтримати майже 90% містян .

Івано-Франківськ мер Марцінків Руслан іграшка сувенір
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