Мэр Умани уже ждет Зеленского под ОП со спальным мешком

Чиновник будет сидеть под Офисом Зеленского, пока тот к нему не выйдет

Чиновник будет сидеть под Офисом Зеленского, пока тот к нему не выйдет

Фото: Страна.ua

Мэр Умани Александр Цебрий, который предложил заблокировать въезды в город, чтобы не пустить хасидов, приехал в Киев под Офис президента Украины, чтобы встретиться с Владимиром Зеленским для предотвращения массового приезда хасидов в Умань.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Страна.ua".

Цебрий приехал с карематом, спальным мешком, раскладным стульчиком и со справкой, что у него нет коронавируса. Однако его пока не пускают под ОП. Он был в бюро пропусков в ОП, где сегодня бросил своё обращение и просьбу встретиться с президентом в ящик корреспонденции. Теперь мэр сидит под Офисом и ждёт Зеленского.

"Меня не услышали. Что остаётся делать, буду ждать", - заявил он.

Сейчас мэр Умани находится под Офисом президента и ждёт Зеленского. Полиция диалога поговорила с мэром и объяснила правила пребывания.

"Спальный мешок можно принести под ОП с 22:00 до 6:00. И просьба не мусорить", - сказали они.

В свою очередь, мэр сказал, что он не устраивает флешмобов, акций, он ждёт одного человека - Зеленского.

"Буду ждать до упора", - заявил Цебрий.

"Я хочу донести до него (президента Зеленского, - ред.) информацию, он возможно не все знает о визите паломников, который должен произойти 19 числа на территории нашего города для празднования Рош-ха-Шана. Поэтому я хочу объяснить ему ситуацию в Умане, рассказать про настроения уманьчан, хочу предостеречь от непредвиденных последствий, который могут быть причинены паломниками, которые приезжают в город, вероятно из красной зоны, так как государство Израиль не сегодняшний день в красной зоне", - рассказал Цебрий.

По его словам, в его действиях нет политики и антисемитизма, а только беспокойство о здоровье жителей Умани.

"Я категорически против, чтобы Рош-ха-Шана в этом году проходил в традиционный способ. Я выступаю за ограничение количества паломников или вообще за онлайн проведение", - сообщил свои требования мэр Умани.

Напомним, ранее мэр Умани Александр Цебрий заверял, что в случае массового паломничества хасидов для празднования иудейского праздника Рош ха-Шана готов перекрыть город и заблокировать въезды.