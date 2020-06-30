За подтопленные дома на Прикарпатье будут выплачивать по 8 тысяч – Марцинкив
По словам городского головы Ивано-Франковска, сейчас работает специальная комиссия, которая разрабатывает механизм компенсаций
Об этом сообщил городской председатель Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, во время ежедневного прямого включения, пишет RegioNews.
Есть информация, что за подтопленные дома будут выплачивать из государственного бюджета 8 тысяч гривен. За огороды неизвестно ничего. Пока ожидаем достоверной информации. Будем думать над тем, чтобы из городского бюджета компенсировать хотя бы часть средств людям, которых подтопило. Работаем для того, чтобы люди получили возмещение", – сказал городской голова.
Оперативно про стан справ 30.06.2020\16:00Опубліковано Русланом Марцінковим Вівторок, 30 червня 2020 р.
Напомним, по состоянию на сегодня, 30 июня, по данным ГСЧС на западной Украине подтопленными остаются 147 домов.