За подтопленные дома на Прикарпатье будут выплачивать по 8 тысяч – Марцинкив

Об этом сообщил городской председатель Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, во время ежедневного прямого включения, пишет RegioNews.

Есть информация, что за подтопленные дома будут выплачивать из государственного бюджета 8 тысяч гривен. За огороды неизвестно ничего. Пока ожидаем достоверной информации. Будем думать над тем, чтобы из городского бюджета компенсировать хотя бы часть средств людям, которых подтопило. Работаем для того, чтобы люди получили возмещение", – сказал городской голова.