На западной Украине подтопленными остаются 147 домов - ГСЧС

В четырех областях разрушено более 150 км дорог

В четырех областях разрушено более 150 км дорог

Фото: ГСЧС

В Украине на территории западных областей: Ивано-Франковская, Черновицкая, Львовская и Тернопольская продолжаются работы по ликвидации последствий дождевого паводка (откачка воды, расчистка дорог и русел рек, доставка продуктов питания населению).

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Спасатели от начала суток откачали свыше 48 тыс. м куб. воды и расчистили 0,22 км автодорог. Также они доставили для населения 1 300 кг продуктов питания.

В 19 населенных пунктах Ивано-Франковска (3), Черновицкая (11), Львовская (2), Тернопольская (3) подтоплено 147 домов; один объект социальной и бытовой сферы; затоплены 545 подвалов; 982 приусадебных участков; разрушены 150,5 км автодорог; 95 мостов; повреждено 551 км автодорог и 214 мостов", - говорится в сообщении.

Всего к ликвидации последствий непогоды было привлечено 542 человек и 224 единицы техники.

В результате осложнения погодных условий в Украине обесточены 35 населенных пунктов в двух областях. Из-за дождей и сильных порывов ветра в двух областях сработали системы защиты линий электропередач, которые обесточили 35 населенных пунктов. В частности, в Закарпатской - 31 и в Волынской - 4.

Ранее сообщалось, что в Закарпатской области ожидается повышение уровня воды на 0,5 - 1,0 м.